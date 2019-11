Mañueco: "Sánchez ha pasado del no me vale nada al me vale cualquier cosa"

El presidente del PPCyL y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió ayer que el candidato del PSOE a la reelección y presidente en funciones, Pedro Sánchez, tiene que "romper con populistas y separatistas y recomponer los consensos que tanto bien han hecho a España" y criticó que después de las elecciones haya pasado de "no me vale nada a me vale cualquier cosa".

Durante la clausura de la reunión de la Junta Directiva Autonómica, Fernández Mañueco lanzó un mensaje en clave nacional ante el preacuerdo de PSOE y Podemos para configurar un Gobierno progresista en España, del que dijo que será una "amalgama de intereses contrapuestos y cruzados" que va a perjudicar a este país

Ante los principales cargos de su partido, sostuvo que el PP "siempre está abierto"al diálogo y al desbloqueo para tener un Gobierno pero insistió en que Sánchez se tiene que alejar de los "separatistas y populistas".

En clave interna, destacó que el PP de Castilla y León ha ganado las elecciones en votos y escaños, con tres diputados más y seis senadores más, si bien advirtió de que "no es suficiente" pese a la contribución con esos resultados al proyecto de Pablo Casado y reclamó para el futuro "pensar en sumar y crecer".

Fernández Mañueco afirmó que con un proyecto como España suma y sin la fragmentación de la derecha sus resultados habrían sido mejores y planteó como guía el "sentido común, la moderación y la responsabilidad.