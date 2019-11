Igea pide retomar el origen de Cs para contar con un partido menos "jerarquizado"

El miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder de la formación naranja en Castilla y León, Francisco Igea, apostó ayer en Valladolid por retomar el "origen" de Cs para contar con un partido menos jerarquizado y que sea capaz de llegar a acuerdos a derecha e izquierda. "Hemos dado una imagen de estar en un solo sitio y los partidos de centro y liberales no pueden ponerse en una u otra trinchera. Tienen que estar en el centro y ser capaces de llegar a acuerdos a derecha e izquierda", reiteró.

Antes de la inauguración de la jornada "Abriendo la Administración a la ciudadanía", que tuvo lugar en la sede de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Igea reclamó cambiar el funcionamiento de Ciudadanos para que sea una formación abierta al debate y la participación y no tan jerarquizada. "Un partido muy jerarquizado que no permite el debate y expulsa el talento cuando hay crítica y debate no es una formación liberal", significó.

Además Igea, celebró el paso adelante de la hasta ahora portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, que ha confirmado su decisión de aspirar a liderar el partido, tras la reunión con su presidente, Albert Rivera, por los resultados de las elecciones generales del 10 de noviembre. Para Igea es "la mejor candidata posible".