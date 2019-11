El Consejo Farmacéutico de Castilla y León hace un llamamiento al uso responsable de los antibióticos

Con motivo de la celebración hoy del Día Europeo del Uso Prudente de los Antibióticos, los farmacéuticos de Castilla y León recuerdan la importancia de hacer un uso responsable de los mismos para evitar el desarrollo de resistencias bacterianas motivadas por un uso inadecuado o excesivo.

El presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León -Concyl-, Carlos Treceño, recuerda que las farmacias no pueden dispensar antibióticos sin receta y pone el acento en varias recomendaciones, entre ellas, que no se pueden abandonar los tratamientos antes del periodo indicado y que gripes y catarros no tienen su origen en bacterias, sino en virus, de ahí que los antibióticos no estén indicados en estos casos. Todo con la vista puesta en garantizar su eficacia.

El Concyl, según se recoge en un comunicado, también ha elaborado un decálogo de consejos en el que se recomienda no tomar nunca un antibiótico sin que lo haya indicado el médico y se advierte de que enfermedades como el resfriado, la gripe y la mayoría de las infecciones de garganta los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los virus.

A su vez, se insiste en cumplir de de forma "escrupulosa las recomendaciones" del médico y de no suspender nunca un tratamiento con un antibiótico antes del tiempo que indicado.

Además, también se pide no acumular sobrantes de antibióticos en casa, no reutilizarlos y depositar los sobrantes en el punto Sigre.