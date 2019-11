Mañueco e Igea avalan la unidad de su Gobierno para los próximos cuatro años

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP) y el vicepresidente, Francisco Igea (CS), han sostenido ique sus primeros meses de trabajo abonan un Gobierno para cuatro años, con un buen ambiente de trabajo, en el que incluso las polémicas les han hecho más fuertes.

En la rueda de prensa convocada para analizar esos primeros cuatro meses de gobierno conjunto, Mañueco e Igea, que no han ahorrado elogios mutuos, han defendido las "múltiples ventajas" del modelo de coalición PP-Cs, que ven exportable, y que ha estimulado la'competencia" interna en el Ejecutivo autonómico por "ser los mejores" y el control interno en una mezcla de "experiencia y empuje", en palabras del vicepresidente.

Preguntado por esta distinción, Igea ha negado que atribuya la experiencia únicamente al PP y el empuje a Cs, sino que ambas partes aportan en distinta medida, ya que los populares "tienen empuje" y los consejeros de su partido tienen "una experiencia más que dilatada", aunque ha reconocido que para ellos es "más fácil salir de la inercia" de los anteriores ejecutivos del PP.

En contestación a estas "generosas y cariñosas palabras", el presidente autonómico ha ensalzado el carácter de Igea, en quien ve como factores positivos el de "no conformarse, de querer mejorar las cosas" y que no le sirva la inercia del "siempre se hacía así", lo que ha confesado que le "ha enriquecido mucho". "He aprendido mucho de él", ha apostillado.

"Somos un gobierno que ofrece estabilidad a Castilla y León", de dos fuerzas políticas "similares, moderadas, centradas y liberales", lo que ha facilitado "la unidad de acción y el buen clima de trabajo" en estos meses, ha sostenido por su parte el presidente de la Junta.

A juicio de Mañueco, en estos meses se "ha reforzado un gobierno en pleno rendimiento" con una "hoja de ruta transformadora" de la Comunidad, y con las vistas puestas en completar la legislatura.

Ambos han apelado en varias ocasiones a la estabilidad de este acuerdo de coalición, al que denominan "gobierno conjunto", y a una "unidad de acción" que, en palabras de Mañueco, observan en los consejeros que lo integran.

En opinión del presidente, este tiempo y las dinámicas adquiridas "han reforzado al Gobierno", del que ha destacado lo que ve como un "firme compromiso con el mundo rural", en referencia a los compromisos de mantener las escuelas abiertas con 3 niños, mejorar la atención de los consultorios y la apuesta por la extensión de Internet, entre otros, y también la búsqueda de alternativas de empleo.

Mañueco ha cifrado en 420 los asuntos tramitados en el Consejo de Gobierno, con mil millones movilizados, el impulso para tramitar trece leyes, y una apuesta por la transparencia y regeneración y de diálogo.

El presidente ha explicado que quisieron hacer este balance con motivo de los cien días del Gobierno, pero no pudieron "por la normativa electoral", en referencia a la campaña de las Elecciones Generales.

Por su parte, para defender la apuesta por la transparencia de este Gobierno, Igea ha citado unas palabras del religioso jesuita Ignacio Ellacuría, de cuyo asesinato en El Salvador se cumplen mañana 30 años: "verdad y libertad están estrechamente enlazadas, aunque en el fondo sea más la verdad la que genere principalmente la libertad y no tanto la libertad la que genere principalmente la verdad".

"La transparencia nos ha permitido decir verdad", ha asegurado Igea, convencido de que los pasos dados en este ámbito han servido para mejorar las listas de espera, entre otras concreciones, como la tramitación de un nuevo Código Ético, la propuesta de acabar con los aforamientos o la creación de una Agencia de lucha contra el Fraude y la Corrupción.EFE

