Tudanca asegura que Igea sospechaba en mayo de que Cs le "pinchaba el teléfono"

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, aseguró hoy que el líder regional de Cs, Francisco Igea, le pidió "discreción" tras las reuniones que mantuvieron tras las elecciones autonómicas en mayo al sospechar que los compañeros de su propio partido le "pinchaban el teléfono" y le "seguían con detectives".

Además, apuntó que se ha enterado por los medios de comunicación que el encuentro que le había solicitado el vicepresidente de la Junta, tras los comicios del pasado domingo, era para "quitar" a Alfonso Fernández Mañueco como presidente del Ejecutivo regional.

Tras la celebración de la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces, Tudanca reconoció que, tras las elecciones autonómicas, hubo "algunas" conversaciones con Igea, pero no se contaron por que él no quiso y su partido no le dejó.

"Dijo no fiarse siquiera de sus compañeros de partido, de los que decían que le pinchaban el teléfono y le ponían detectives", precisó.

Es por ello, que el líder socialista criticó el funcionamiento del Gobierno de la Junta, que se caracteriza por la falta de estabilidad y de coherencia para la comunidad.

"Es absolutamente lamentable y muy triste lo que está haciendo a la Comunidad. La estabilidad y la coherencia es que los lunes quieren quitar a Mañueco de presidente y los viernes dan una rueda de prensa para hacer un balance para decir que es lo mejor que le ha pasado a esta tierra", sentenció.

Luis Tudanca reclamó al Partido Popular y a Ciudadanos que dejen de convertir a la comunidad en un "circo", si es que respetan "un poquito" a los castellanos y leoneses.

"Es desolador el funcionamiento y el comportamiento de Mañueco e Igea", expuso Además, declaró que de Franciso Igea solo espera saber si va a acabar afiliado a Vox o al PP.

También, quiso hacer una valoración del balance de los cien primeros días de Gobierno de coalición, que ha demostrado que ambos partidos no están para trabajar por Castilla y León, sino para repartirse los puestos y jugar con la comunidad como si fuera un "cromo y tratarnos como si estuviéramos en un bazar para subastar todo".