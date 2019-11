PP y Cs rechazan de inmediato recuperar las 35 horas

Valladolid, Efe

Las Cortes de Castilla y León han rechazado con los votos en contra de los grupos Popular y Cs poner en marcha y "con carácter inmediato" para la totalidad de los empleados públicos de la comunidad la jornada laboral de 35 horas semanales. Esto es lo que pedía la iniciativa, en forma de moción, que ha presentado el Grupo Socialista en el Parlamento autonómico, que además instaba a la Junta a poner en marcha, también de forma inmediata, la carrera profesional por procedimientos de accesos extraordinarios a resolver en el primer semestre de 2020.Sin embargo, estas dos medidas llevadas al pleno por los socialistas han decaído al no contar con el apoyo de los dos grupos que forman mayoría en las Cortes -PP y Cs-, mientras que el resto de la Cámara -PSOE, Podemos, Por Ávila, UPL y Vox- han votado a favor de la medida socialista. Por su parte, el Grupo Popular ha presentado una enmienda, que no ha sido admitida por el PSOE, que proponía instar a la Junta a continuar con las negociaciones con los sindicatos, con el fin de aplicar las 35 horas con las garantías suficientes de que esta medida sea "sostenible en el tiempo" y cuya aplicación "no incida en la adecuada prestación de los servicios".