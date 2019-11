El PSOE insta a Cs a reflexionar sobre su acuerdo con el PP en Castilla y León

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, se dirigió hoy a Ciudadanos y a su líder en la comunidad, Francisco Igea, para que abran una reflexión "serena", "seria" y "responsable" sobre su acuerdo con el PP para gobernar la Junta, ayuntamientos y diputaciones, que ofrezca "esperanza" al devenir de esta tierra.

"No hay prisa", dijo la socialista, quien añadió: "No somos una tierra de alaracas".

Horas después de conocerse los resultados de las elecciones generales de este 10 de noviembre, en las que Cs perdió su representación en la comunidad, Ana Sánchez insistió en que se abre "una nueva etapa" en Castilla y León, al margen de la conformación de gobierno en España, que aseguró se producirá "más pronto que tarde".

"Se lo debemos a esta tierra", sentenció la secretaria autonómica de Organización, en referencia a la formación 'naranja'.

Al respecto, la dirigente del PSCyL aseguró que son "muy respetuosos" con el resto de formaciones y que entienden que cada partido tiene sus tiempos, para analizar lo ocurrido y tomar "nota". "No nos vamos a inmiscuir", apuntó y añadió que no se trata de hacer "leña del árbol caído". "No hay prisa", recalcó Ana Sánchez para asumir lo que en su opinión hicieron "rematadamente mal" en Castilla y León.

En ese sentido, Ana Sánchez sentenció que en las urnas los castellanos y leoneses han castigado con "severidad" el pacto de la "rapiña", que firmaron PP y Cs tras las elecciones autonómicas y municipales, y añadió que también han demostrado que no quieren de presidente de la Junta a Alfonso Fernández Mañueco, al no capitalizar en su opinión la debacle de Ciudadanos en las generales.

También la dirigente socialista recordó a Igea que los castellanos y leoneses han puesto a cada partido "en su sitio", como él aseguró en las Cortes, a una pregunta de la procuradora zamorana sobre la regeneración política en la comunidad.

Por ello, le pidió a Ciudadanos que haga una lectura "clara" y "bien entendida" de lo dicho por los castellanos y leoneses en las urnas, ahora que Albert Rivera ya no es presidente de la formación, al renunciar a su cargo, y al no resultar elegido diputado José María Espejo, quien recordó tuteló el pacto en la comunidad.

Ana Sánchez indicó a Francisco Igea que ya no pueden obligarle a mantener el pacto el expresidente y el exdiputado de Cs, puesto que le recordó que él mismo reconoció entonces que el acuerdo con el PP no era su preferencia.

Tras las elecciones, señaló que parece que el tiempo le ha dado la razón al actual vicepresidente de la Junta, porque la "frustracción" por impedir el cambio político en Castilla y León ha llevado a los ciudadanos a posiciones "radicalizadas", con un auge de Vox.