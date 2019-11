Las Cortes rechazan la propuesta de Vox de derogar el decreto de Memoria Histórica

Todos los grupos de las Cortes de Castilla y León rechazaron hoy la propuesta del único procurador de Vox, Jesús García-Conde del Castillo, de derogar el decreto de Memoria Histórica por el que se complementa la ley estatal en la comunidad, de manera que se quedará solo en el próximo pleno en el que se debatirá y votará su iniciativa.

Después de la reunión de la Junta de Portavoces en la que se acordó el orden del día del pleno del 12 y 13 de noviembre, Pablo Fernández (Podemos-Equo), David Castaño (Ciudadanos), Raúl de la Hoz (PP) y Patricia Gómez (PSOE) desestimaron la proposición no de ley que con ese contenido lleva al plenario García-Conde.

En primer lugar, el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos-Equo), que fue quien informó de la PNL, no ahorró términos para calificarla, tales como que es una "basura", una "porquería", una "bazofia", "infame" y hasta "vomitiva", por lo que avanzó que se saldrá del hemiciclo en su debate.

La proposición de ley incumple la jerarquía normativa porque existe una ley nacional por encima del decreto autonómico y sí este fuera derogado se tendría que aprobar otro, argumentó David Castaño, que estimó que los letrados lo tenían que haber tenido en cuenta al tramitar la propuesta. "En el fondo no tiene sentido, importa bien poco lo que piense (Vox), desechó, para anunciar el voto en contra.

"Algunos están empeñados en hablar del pasado, nosotros no nos vamos a entretener en hablar del pasado", anotó después Raúl de la Hoz, que subrayó que ese debate se cerró en Castilla y León con la aprobación de un decreto centrado en la atención a las personas , no en lo "político e ideológico", que "lo pasaron mal" y tienen aun a sus familiares en las cunetas. "No se puede estar a favor" de la PNL, zanjó.

La secretaria general del Grupo Socialista, Patricia Gómez, calificó de "insulto" e "indecente" a las personas que tienen familiares en las cunetas que no han podido enterrar de forma digna la pretensión de Vox de derogar el decreto de la Memoria Histórica aprobado por en anterior Gobierno del PP de Juan Vicente Herrera.