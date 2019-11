85.000 empleados públicos, en huelga hoy al fracasar el acuerdo de las 35 horas

UGT, CC OO y CSIF han llamado a la huelga a los empleados públicos hoy miércoles para reclamar la implantación de las 35 horas tras una negociación fallida con la Junta de Castilla y León, que aseguran que ha tenido "mala fe" y ha carecido de voluntad negociadora para aplicar esta jornada, que han recordado es una recuperación de derechos que se les quitaron con la crisis en 2012.

De esta forma, mantienen la huelga de 24 horas que comienza hoy miércoles a las 22.00 horas, durante la cual se han convocado concentraciones ante todas las delegaciones territoriales de la Junta entre las 12.00 y las 14.00 horas.

Así lo han afirmado representantes de los tres sindicatos después de expresar su rechazo a la última propuesta de la Junta de aplicar las 35 horas a partir del 31 de marzo, algo de lo que los sindicatos no se fían. "No somos idiotas", ha señalado la coordinadora del Área Pública de CC OO, Ana Rosa Arribas, quien ha señalado que esa fecha sería la del "segundo incumplimiento".

De la misma forma se ha expresado la secretaria de Acción Sindical de CSIF, Raquel Fernández, quien ha advertido de que en la propuesta que les han enviado, que es "propuesta de acta" de la reunión mantenida este lunes, se ponen varios condicionantes y premisas que habría que cumplir, que podrían facilitar que no se volviera a cumplir. En concreto, se ha referido a cuestiones que recoge la propuesta de la Junta como que se concrete el análisis con mesas técnicas que, "por sectores", promuevan un acuerdo teniendo en cuenta cuestiones como el ámbito presupuestario que la medida tendrá en cada sector, el de la organización y gestión de cada uno y el compromiso del cumplimiento de la actividad, la calidad y el horario asociado.

Condiciones

Fernández ha incidido en que no se dice que se bajarán la jornada y las horas lectivas en el caso de educación, sino que se implantaría si se cumplen los condicionantes de estabilidad presupuestaria y unos estándares de calidad, que "por primera vez" entran en la negociación y que no se sabe cómo se miden ni qué son. Como ejemplo ha puesto la Consejería de Sanidad, que podría entender que no tiene presupuesto para hacerlo, que no hay médicos suficientes o que no se podría dar un buen servicio público, aunque lo haya habido con anterioridad. A ello, la responsable de CC OO ha sumado el hecho de que en la propuesta de la Junta "todos los condicionantes" dependan del Gobierno autonómico. A este respecto, Ana Rosa Arribas ha incidido en que precisamente el 31 de marzo es cuando el Ministerio debería de dar datos de cumplimientos de objetivo de déficit o regla de gasto de las comunidades autónomas, algo que cree que podría no cumplirse.