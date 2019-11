Blanco pide una Ley de Atención Residencial "de consenso"

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, señaló hoy que la Ley de Atención Residencial estará lista a lo largo de la legislatura, después de un complejo proceso de elaboración, y confió en que sea "de consenso" mediante un texto que cuente con todas las aportaciones precisas habladas con el tercer sector.

Al respecto, expuso que todavía está en vigor el decreto pendiente de algunos recursos que se presentaron. "Ahora se está tramitando uno nuevo que pueda sustituir al anterior si llegara a ser anulado", concretó.

"De esta forma se intenta es que no haya un vacío legal hasta que haya una resolución definitiva, dando una seguridad jurídica amplía a todo el modelo de atención residencial conocido como "En mi casa" para que incluya todas las plataformas sociosanitarias. Los recursos no cuestionan el fondo del modelo, si no su forma de tramitación", dijo.

Así lo precisó Blanco en el transcurso de una visita la residencia "La Rubia" de Valladolid donde se aplica el proyecto piloto Gires que busca la mejora de la atención de las personas dependientes con enfermedad crónica.

Sobre el modelo "En mi casa" añadió que se trata de que la persona que esté en una residencia se encuentre lo más cómoda posible, "como lo estaría en su casa", expuso, al tiempo que recordó que el nuevo marco normativo que se elabora "es integral para que abarque todos los aspectos", donde se encuentran tanto las unidades de convivencia como las de convalecencia sociosanitaria, junto a las plataformas para unificar trámites facilitando el trabajo de todos los profesionales.

La idea se centra en seguir implantando este modelo, mediante la adaptación de los centros y la formación de los profesionales que trabajan en los mismos.

"Queremos ir transformando poco a poco todos los centros residenciales con las unidades de convivencia. En el caso de "La Rubia" hay 300 plazas, de las cuales alguna se perderá con esta dotación en un espacio donde trabajan 200 profesionales asistenciales con una gran dedicación hacia las personas mayores", aseveró.