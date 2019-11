"Hay que volver a las 35 horas; los servicios públicos eran de primer nivel"

Está satisfecho de la gestión en estos meses del Gobierno de coalición y del buen ambiente entre los consejeros comparable con las mejores etapas de Juan Vicente Herrera e incluso se atreve a valorar con un notable. Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) recalca que han orientado el camino en la reordenación de la sanidad, garantiza la pervivencia de los consultorios locales y subraya que cuando concluya la asistencia será mejor, aunque asume en primera persona que se podía haber explicado mejor. El presidente de la Junta, en una entrevista con Ical, defiende al vicepresidente Francisco Igea (Cs) y afirma que nada de lo que ha hecho o dicho le "chirria", aunque sí se muestra rotundo cuando aclara que los planteamientos del vicepresidente sobre la fusión de municipios son posiciones personales y recuerda que es una competencia que le corresponde al consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez.

– Se atreve a poner una nota al Gobierno en estos primeros meses?

–Yo daría un notable. Creo que estamos marcando el rumbo de lo que tenemos que hacer. Queremos actividad económica sobre la base de bajar los impuestos; proteger los servicios sobre la base de mejorarlos y, en tercer lugar, tenemos un compromiso irrenunciable con el mundo rural, no solo a la hora de prestar servicios públicos, sino de dinamizarlo desde todos los ámbitos. Creo que podemos estar satisfechos del trabajo que hemos realizado.

–¿Ha habido algo en estos meses que le hubiera gustado hacer en estos meses y no ha podido?

–Pues ha habido cosas que me hubiera gustado hacer y no he podido y ha habido cosas que he hecho y que no me han gustado hacer. He vivido gobiernos monocolor y estoy viviendo éste, que es un gobierno conjunto. El buen ambiente que hay en este Gobierno le podría comparar a los mejores ambientes de las mejores épocas de Herrera.

–Sanidad rural o 35 horas, ¿la herencia recibida le está causando problema sen estos primeros compases de la Legislatura?–

–La herencia es todo, lo bueno y lo malo. Yo lo asumo porque se tomaron las decisiones por un presidente y un Gobierno en unas determinadas circunstancias y, por cierto, en esta herencia había más cosas buenas que malas.

–En una situación como la actual con bastantes nubarrones económicos, la falta de financiación, la situación de los servicios públicos, ¿cómo se digiere que se destinen fondos a que los empleados públicos trabajen dos 2,5 horas menos?

–Como saben tenemos un diálogo abierto con los representantes de los trabajadores para llegar a un acuerdo que permita recuperar la jornada laboral de 35 horas para los empleados y garantizar la calidad de los servicios públicos. Espero que lleguemos a un acuerdo desde el compromiso con los empleados públicos y también desde la responsabilidad. Los servicios públicos sin esas dos horas y media semanales han sido de primer nivel; trabajando 35 horas la sanidad, la educación, la dependencia eran servicios públicos de primer nivel y creo que hay que volver a esa situación. Es verdad que el contexto socioeconómico no es el más favorable para la recuperación de esos derechos sociales, pero creo que lo más importante es cumplir la palabra y los compromisos. A nosotros nos preocupa que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya querido pagarnos los anticipos de las entregas a cuenta que nos correspondían a todas las personas de Castilla y León, prácticamente 300 millones que, por cierto, todavía no han llegado; nos preocupa muchísimo más que no nos quieran pagar ni ahora ni nunca la última mensualidad que nos corresponde de la última mensualidad del IVA de 2017. Ese dinero es de las personas de Castilla y León, es para los servicios públicos de Castilla y León. Pero más nos preocupa que Pedro Sánchez esté actuando como Zapatero en 2008, que no nos quiere decir que es lo que podemos esperar de cara al próximo año porque la recaudación no cumple con las expectativas y se está intentando encubrir una crisis económica. Esa es la percepción que tenemos: que Pedro Sánchez por un cálculo electoral de unos días no quiere decir cuál es la verdadera situación de los ingresos en este país y eso afecta a las comunidades autónomas.

–¿Se podrán hacer las contrataciones que se precisan para suplir las 2,5 horas

–Ese es el problema que ahora tenemos. En el ámbito de la Administración General es fácil, en la educación es relativamente sencillo, pero en la sanidad es algo importante, porque en estos momentos en España no hay especialistas en Atención Primaria y en otras especialidades. Tenemos que garantizar los derechos sociales de los trabajadores públicos, los servicios públicos y de la manera más económica para las arcas de Castilla y León.

–Es una hipótesis, ¿pero una falta de acuerdo por las 35 horas podría afectar al Diálogo Social?

–No, es algo que queda fuera de la negociación del Diálogo Social. Es un tema que nada tiene que ver, aunque la oposición esté empeñada en meterlo. En el Diálogo Social se tiene que hablar del plan de empleo, de la situación de las cuencas mineras o del cierre de las térmicas con el PSOE. Es curioso, Pedro Sánchez viene mucho a Castilla y León -me parece fenomenal- pero yo le pido que venga a dar certidumbres a la industria del automóvil, a los empresarios, a las personas mayores y a las pensiones. Y eso no lo está haciendo.

–Respecto de la reordenación sanitaria, ¿el modelo pasa por concentrar servicios en pueblos más grandes? ¿Puede garantizar que los pacientes de los pueblos tendrán médicos al menos con la misma frecuencia que actualmente?

–Yo garantizo la pervivencia de los consultorios locales, pero tenemos que reordenar el ámbito sanitario para que se pueda prestar mejor la asistencia en el ámbito rural. Estamos trabajando en un área piloto en Aliste. Hay una propuesta de la Consejería y otra por los alcaldes y tendrán que aportar las asociaciones y los profesionales. Creo que la consejera de sanidad es una persona muy capaz, con un talante muy dialogante y que sabe lo que se trae entre manos: que es garantizar los consultorios, por un lado, mejorando la asistencia sanitaria en el mundo rural. Esta semana Pedro Sánchez ha visitado Castilla y León, pero no conoce esta tierra. Si hay una comunidad en España que apuesta por la protección de los servicios públicos y su garantía en el medio rural y en el territorio es Castilla y León. Nuestro compromiso con la protección de los servicios públicos y en la defensa de las personas que viven en el medio rural es firme y garantizo la pervivencia de los consultores médicos.