Asaja pide a PP y Cs que no cuestionen la eficacia del ITACyL

La organización agraria Asaja en Castilla y León pidió ayer al PP y CS que "no cuestionen la eficacia y utilidad" del Instituto Tecnológico Agrario, el ITACyL, una de las dieciséis entidades del sector público de la comunidad que serán objeto de análisis para decidir sobre su continuidad o no. Asaja ha defendido que el ITACyL "está respondiendo en todo momento a los objetivos para los que fue creado, que no son otros que los de dar más agilidad a la ejecución de ciertas competencias en materia de política agraria.