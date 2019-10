La Audiencia de Ávila permite a Iñaki Urdangarín seguir haciendo voluntariado

,

La Audiencia de Ávila ha acordado desestimar el recurso de apelación del Ministerio Fiscal contra la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid que autorizó las salidas programas de Iñaqui Urdangarín de la prisión de Brieva (Ávila), en la que el exduque de Palma cumple condena por el caso Nóos, para desarrollar un programa con una ONG.

En el auto de la sección 1 de la Audiencia de Ávila, se da por válida la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid para que el marido de la infanta Cristina colabore como voluntario dos días a la semana, con una duración máxima de ocho horas, con el centro de discapacitados Don Orione, ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y se señala que contra el auto no cabe interponer recurso ordinario alguno.

El recurso del Ministerio Fiscal se asentó en que el interno está condenado a una pena total de prisión de cinco años y 10 meses y no alcanza la cuarta parte de su cumplimiento hasta el 28 de noviembre de este año, de manera que, en su opinión, no debería disfrutar de ese permiso. A ello, añadió que ingresó de manera voluntaria y eligió el centro de Brieva y que no se cumplen los requisitos para cursos de formación o actividades externas.

Por su parte, el auto de la Audiencia señala que la elección del centro es competencia exclusiva de la Administración Penitenciaria por lo que concluye que ha sido ésta la que, aun indirectamente, ha provocado la situación de aislamiento. También, alude a un informe de la educadora social del Centro Penitenciario en el que considera que "la falta de actividades le está afectando negativamente". En tal sentido, concluye que el régimen de aislamiento en el que el interno está cumpliendo la pena no ha sido libremente elegido por él, sino que deviene impuesto por la Administración Penitenciaria y, en segundo lugar, que existen en autos datos técnicos que evidencian que dicho régimen de aislamiento le está afectando negativamente, por lo que desestima el motivo del recurso de Fiscalía. Igualmente, el auto conocido ayer valora el programa especializado que adopta el Juez de Vigilancia Penitenciaria por entender, conforme se recoge en otro informe, que el apoyo que puede prestar el interno al colectivo con el que colabora "parece muy enriquecedor y positivo", más cuando ya ha intervenido con personas en riesgo de exclusión social en otras ocasiones.