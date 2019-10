Mañueco acusa al Gobierno de frenar la eliminación del Impuesto de Sucesiones

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acusó ayer al Gobierno en funciones de intentar frenar la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un proceso que el Ejecutivo autonómico ya ha iniciado en Castilla y León, con la tramitación del texto legislativo el 10 de septiembre con la consulta publica a través del portal de Gobierno Abierto de la Junta, y cuyo anteproyecto de Ley ya ha pasado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Fernández Mañueco considera en su cuenta de Twitter "inadmisible" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiera ahora armonizar impuestos como el de Sucesiones o el de Patrimonio en la futura reforma de la financiación autonómica, según avanzó esta el jueves en la inauguración del Congreso de Inspectores de Hacienda, que se celebra en Zaragoza. "Cuando gobierna el PSOE suben los impuestos y aumenta el paro", sentencia.

La propuesta, según Montero, no implicaría acabar con la autonomía de las comunidades, pero sí obligaría a algunas, caso de Madrid, a derogar su bonificación del cien por cien del Impuesto de Patrimonio y subir el de Donaciones y Sucesiones para aproximarlo a otros territorios con mayor carga fiscal.

Montero avanzó en Zaragoza que en cuanto se forme Gobierno con plenas funciones, hay que abordar la reforma del modelo de financiación autonómica y acometer cambios con consenso, ya que las modificaciones se realizarán vía ley orgánica. En este sentido, dijo que hay "muchas" comunidades autónomas que muestran su preocupación ante las asimetrías fiscales, rechazando que regiones como la Comunidad de Madrid, que "se beneficia del efecto capitalidad y sede de muchas empresas", arrastra al resto a hacer bajadas fiscales que no se pueden permitir sus cuentas públicas. "Habrá que armonizar justamente", ha indicado Montero, para conseguir "cierta simetría de fiscalidad en todos los territorios", eso sí, sin que suponga "homogeneidad" con la autonomía financiera de las distintas regiones.

Por ello, ha insistido en la necesidad de "cierta armonización" fiscal entre regiones, para que haya "cierta igualdad fiscal", aunque "no tiene que ser idéntico, pero sí se tienen que mover en determinados parámetros" para evitar que regiones con cuentas públicas comprometidas no se vean obligadas a bajar impuestos. Montero explicó que "no se trata de obligar a nada", respecto a la posibilidad de que Madrid suprima su bonificación en Patrimonio, sino de hacer una revisión y que los impuestos vinculados a la riqueza "tengan sentido", por lo que considera que hay que revisar dichos tributos e "innovar".

También ha criticado a Madrid por haber denunciado que le correspondía un mayor montante de las entregas a cuenta, cuando ha acometido recientemente una rebaja del IRPF. Abundó en la necesidad de una revisión y armonización de impuestos ante la "impresión" de que las grandes rentas tienen mayor facilidad para eludir sus obligaciones fiscales.