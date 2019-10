Peligra la supresión de los aforamientos por la falta de consenso en las Cortes

Valladolid, Ical

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León para suprimir los aforamientos políticos está en peligro por la falta de consenso entre los partidos, que se ha evidenciado ayer con el cruce de reproches fundamentalmente entre los portavoces del PSOE, el PP y Cs.

En esencia están de acuerdo en que los aforamientos, que ven como un "privilegio" de los políticos a la hora de ser juzgados, deben desaparecer y hasta han esbozado un acuerdo para que esta reforma no limite la posibilidad de que los miembros del Gobierno sean detenidos si no es en flagrante delito, pero han chocado en el "suelo social" vinculado al PIB autonómico que reivindica el PSOE.

El portavoz socialista, Luis Tudanca, ha reprochado al PP y a Cs que hayan registrado una propuesta de reforma del Estatuto sin mantener el consenso que históricamente ha tenido este trámite y, aunque ha ofrecido renunciar a la suya para "volver al inicio", ha avisado a los socios de gobierno de que si no se incluye el suelo social en la reforma, no contarán con sus votos para sacar adelante la supresión de los aforamientos.

"Ninguna propuesta saldrá adelante sin el suelo social", ha zanjado.

El Pleno de las Cortes ha asistido al debate sobre la toma en consideración de sendas propuestas de reforma estatutaria, una a instancias del PP y Cs y limitada a la supresión de los aforamientos políticos, y otra a propuesta del PSOE, partidario también de suprimirlos pero que considera que debe aprovecharse la reforma para acometer mayores avances en materia de protección de derechos sociales.

En la votación de la primera de las iniciativas se ha rozado la unanimidad, ya que solo ha cosechado la abstención de UPL frente al voto favorable del resto de partidos, mientras que en la segunda han sido el PP, Cs y Vox los que han votado en contra de la iniciativa del PSOE, que sólo ha contado con el apoyo de Podemos, ya que UPL y Por Ávila se han abstenido.

El problema para que la reforma avance radica en que las modificaciones del Estatuto requieren de una mayoría cualificada, de dos tercios de la Cámara, lo que implica que el PP y Cs no pueden sacar adelante su proposición de ley sin el acuerdo con el PSOE, que ha insistido en que no secundarán una reforma que no incluya el suelo social.

El Pleno ha aprobado también y por unanimidad una PNL del Grupo Popular para instar la Junta de Castilla y León a pedir al Gobierno de la nación que mejore la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia al que debe aportar el 50 por ciento frente al 23,6 por ciento que ha aportado hasta la fecha, según consta en el informe publicado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.