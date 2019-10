Igea "peleará" para que el fondo de transición ecológica incluya a Castilla y León

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, mostró ayer su preocupación en Bruselas debido a que el nuevo fondo de transición ecológica no incluye a territorios como Aragón o Castilla y León, en las que han cerrado sus explotaciones mineras de carbón, y, por lo tanto, no pueden acogerse al fondo. Por ello, anunció que "peleará" para introducir cambios. La Junta calificó de necesario que dichos fondos europeos de transición estén dotados de una cuantía suficiente, "máxime teniendo en cuenta que no ha existido el esperado periodo de transición justa, sino un cierre acelerado de explotaciones de consecuencias irremediables".

El también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, intervino en la 'Conferencia de Alto Nivel de Regiones Mineras' en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, organizada por el Comité Europeo de las Regiones en Bruselas, en la que participó junto a una veintena de representantes políticos de instituciones y otras regiones europeas. "Disponer de fondos específicos es vital para desarrollar estrategias y proyectos en las zonas mineras de la comunidad", sentenció el vicepresidente.