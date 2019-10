Mañueco se implica en las 35 horas y convocará el viernes a los sindicatos

,

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó ayer que la reducción de la jornada a 35 horas semanales en la Administración de Castilla y León se va a implantar cuando se acuerde con los sindicatos, aunque expresó que se va a implicar personalmente y convocará para el viernes a los agentes sociales.

"¿Cuándo piensa cumplir el acuerdo firmado con los empleados públicos para la recuperación de las 35 horas?", preguntó el portavoz socialista, Luis Tudanca, al presidente de la Junta en el pleno de las Cortes, al que recordó que cumplir la palabra dada es también regeneración de la política.

Poco después, se supo que Mañueco se reunirá este viernes, a partir de las 09.30 horas, con responsables de los sindicatos UGT, CC OO y CSIF para abordar la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Administración autonómica. La cita tendrá lugar en la sede de la Presidencia de la Junta, en Valladolid, según informaron a "Ical" fuentes sindicales.

Tudanca afeó al presidente algunos de los anuncios de su Gobierno como el "cierre de pueblos" y de consultorios locales y le reclamó una rectificación, en la que no entró después Fernández Mañueco, que sí replicó al socialista en relación a quién cumple o no su palabra para indicarle que ha roto el pacto de financiación autonómica. "Se está cargando el diálogo social con una huelga, un récord, se puede saber quien va al volante, no quería ser presidente, pues ejerza. No nos podemos permitir en la Junta alguien tan indolente que no cumple su palabra", razonó el portavoz socialista.

Por otra parte, Mañueco, garantizó ayer que el equilibrio territorial formará parte de las políticas que impulse el Gobierno autonómico y añadió que llegará también "a todos los rincones" de la comunidad. Además, reiteró su voluntad de iniciar un diálogo con las instituciones.

·El presidente de la Junta aseguró que la mejor forma de garantizar el equilibrio es mantener el crecimiento económico, que recordó se sucede durante seis años en la comunidad, algo que recalcó Fernández Mañueco está "en juego" en las próximas semanas, en referencia a las próximas elecciones generales.