Castilla y León | Mañueco se implica en las 35 horas y convoca el viernes a los sindicatos

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó hoy que la reducción de la jornada a 35 horas semanales en la Administración de Castilla y León se va a implantar cuando se acuerde con los sindicatos, aunque expresó que se va a implicar personalmente y esta misma semana convocará a los agentes sociales.

"¿Cuándo piensa cumplir el acuerdo firmado con los empleados públicos para la recuperación de las 35 horas?", preguntó el portavoz socialista, Luis Tudanca, al presidente de la Junta en el pleno de las Cortes, al que recordó que cumplir la palabra dada es también regeneración de la política.

En su primera respuesta, el presidente de la Junta se limitó a señalar que las 35 horas se implantaran cuando se acuerden en los órganos de negociación y el portavoz socialista le recordó que ya se acordó y se firmó cinco días antes de las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo.

Tudanca afeó al presidente algunos de los anuncios de su Gobierno como el "cierre de pueblos" y de consultorios locales y le reclamó una rectificación, en la que no entró después Fernández Mañueco, que sí replicó al socialista en relación a quién cumple o no su palabra para indicarle que ha roto el pacto de financiación autonómica.

"¡Qué han hecho la gente de los pueblos para que les trate así. Diga que no se va a cerrar ni un consultorio medico!", insistió Tudanca, que subrayó que cumplir con la palabra que se da es "muy importante" y regeneración de la política, además de argumentar que en la época de crisis los empleados públicos han sostenido los servicios básicos.

Apeló el socialista al respeto a los empleados públicos y a la credibilidad: "Lo único que tiene que hacer es cumplir, si no no va a ser creíble". Tudanca le pidió que no eche la culpa al vicepresidente, Francisco Igea, o a otros miembros de su Gobierno y centró la responsabilidad directamente en el presidente de la Junta.

"Se está cargando el diálogo social con una huelga, un récord, se puede saber quien va al volante, no quería ser presidente, pues ejerza. No nos podemos permitir en la Junta alguien tan indolente que no cumple su palabra", razonó el portavoz socialista.

Fernández Mañueco no aceptó que se le acuse de no tener palabra y tiró del pacto de financiación para manifestar que ha sido el PSOE quien ha roto ese acuerdo, al estar "más preocupado de amparar y proteger al sanchismo de un Gobierno en funciones". "Es más importante defender los intereses de Castilla y León que los de su jefe", zanjó.

"Usted con su voto recortó un 5 por ciento sueldo a los empleados públicos", se remontó a que Luis Tudanca como diputado en el Congreso votó a favor de la reducción del cinco por ciento del salario de los empleados públicos en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, mientras que él, como consejero de la Junta con Juan Vicente Herrera, implantó las 35 horas.

Fernández Mañueco condicionó la implantación de las 35 horas a la negociación con los sindicatos y al cumplimiento de tres requisitos: que se garantice la calidad de los servicios públicos, la equidad y la sostenibilidad.