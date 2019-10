La conversión de 413 plazas de válidos en dependientes, para 2024

La Junta de Castilla y León compromete para 2024 la transformación de 413 plazas de válidos para dependientes, a un ritmo de 50 por año, con una inversión superior a los 20 millones, según aseguró hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel blanco, quien señaló que 365 ya se han reconvertido y destacó que las que se encuentran cerradas es porque se están viendo afectadas por el proceso de adaptación al nuevo modelo.

En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, la consejera de Familia respondió a la pregunta del socialista Miguel Hernández quien le rogó que adopten medidas para garantizar la igualdad entre los ciudadanos, después de denunciar que 500 plazas están cerradas, según cálculos del sindicato de enfermería Satse.

La titular de Familia le pidió que no haga trampas al solitario y no exagere el "problema", puesto que señaló el sindicato habla de 400. Insistió en que la comunidad cuenta con más de 2.200 plazas de gestión pública, por lo que las que no están operativas es porque se están transformando.

El socialista denunció que la Junta acumula diez años de promesas para transformar sus plazas, a lo que añadió el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de la pasada Legislatura. A su juicio, el Ejecutivo no cumple lo anunciado con el objetivo de favorecer a los centros concertados, al "negocio privado".

Al respecto, Isabel Blanco apuntó que el PSOE pedía en una iniciativa parlamentaria de agosto reforzar la red de servicios con plazas públicas y también concertadas. Finalmente, la consejera de Familia destacó que la comunidad aporta casi el 80 por ciento del gasto de la dependencia, frente al 20 del Estado.