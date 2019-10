Igea responde que "las listas de nuestro partido están cerradas"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Cs en esta comunidad, Francisco Igea, ha valorado el "interés" y la "vocación política" de la expresidenta de las Cortes Silvia Clemente, pero le ha insistido: "las listas de nuestro partido están cerradas".

Igea respondía así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a la pregunta sobre el nuevo anuncio y ofrecimiento de Clemente para incorporarse a un proyecto político que trabaje por el desarrollo rural y contra la "España vaciada", en una entrevista en Los Desayunos de TVE.

Aunque ha comenzado por decir que se trataba de un asunto que "no corresponde al Consejo de Gobierno" y que no había podido oír las declaraciones en su integridad, Igea ha expresado que lo que sí observan es "que es una persona que tiene interés y vocación política y como ha dicho ella, pues le interesa la vida política". "Pero no tenemos nada más que decir, las listas en nuestro partido están cerradas, la organización de nuestro partido es la que es y este partido ha tomado sus decisiones", zanjó Igea, justo antes de insistir en que se trata de un tema que "no corresponde al Consejo de Gobierno".

Cerró su intervención diciendo que no le gustaría verse "en un lío como la portavoz del Gobierno", quien ha sido recriminada por la Junta Electoral central por hablar con referencias al PSOE.