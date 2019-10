Clemente no descarta ir en un partido centrado en la defensa del medio rural

La expresidenta de las Cortes y excandidata a liderar Ciudadanos en Castilla y León, Silvia Clemente, expresaba ayer que no descarta incorporarse a un partido o plataforma centrada en defender alternativas para la denominada "España vacía" y ha puesto de ejemplo a "Teruel Existe". En una entrevista en Los Desayunos de TVE, preguntada por si, ante la negativa de Cs a incorporarla a las listas electorales del 10-N se plantea formar su propio partido, Clemente ha dicho que "en este momento no", pero se ha referido al caso de "Teruel Existe" y ha añadido: "no descarto que esto pueda suceder".

"Quiero tener un hueco en la política de desarrollo rural de nuestro país", ha planteado Clemente, a la vez que ha remarcado que con su ofrecimiento para trabajar en este ámbito no persigue "posiciones acomodaticias" sino aportar su bagaje y sus propuestas para las personas que viven en ese 85 por ciento del territorio que en su opinión corre el riesgo de convertirse en un "desierto" demográfico. La excandidata en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León, que fue derrotada por Francisco Igea tras descubrirse irregularidades en la votación que inicialmente le dio por ganadora, ha insistido en que fue esa experiencia en el medio rural la que le sirvió para que el líder nacional de Cs, Albert Rivera, contactara con ella para ofrecerle encabezar el cartel electoral en Castilla y León. "Por eso contó conmigo", ha recordado. Ha insistido en que desconocía el procedimiento interno de las primarias de Cs y lo que pudo ocurrir con las irregularidades.