Familia justifica el cierre de camas en residencias en cambios a plazas de dependientes

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Isabel Blanco, respondió ayer en Valladolid al Sindicato de Enfermería Satse que las camas cerradas en las residencias públicas de mayores en Castilla y León se enmarcan en el acuerdo de Diálogo Social de transformar las plazas destinadas a personas válidas en dependientes. En todo caso, consideró que no llegan a las 400 camas que ha denunciado Satse. Antes de visitar la sede de la Once en Castilla y León, Blanco apuntó que si existe una plaza ocupada por una persona válida no se puede transformar para un dependiente.