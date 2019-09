Puente cree que fijar la capital de región no es fundamental

El acalde de Valladolid, Óscar Puente, desveló ayer su postura sobre la polémica suscitada por el debate de la capitalidad de la comunidad, un tema que en opinión del regidor ahora "no es fundamental", ya que lo importante es abordar un proceso de "ordenación del territorio" de la comunidad. "No es un tema fundamental y además no genera consenso", ha manifestado el socialista a los medios momentos antes de participar en un desayuno informativo preguntado sobre esta propuesta lanzada días atrás por el edil del PP y exvicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

De este modo, el alcalde de Valladolid se ha mostrado partidario de abordar de forma "seria" un proceso de ordenación del territorio antes que "enfrascarse" en una "pelea por la capitalidad que no lleva a ningún sitio". Sería esta una ordenación en la que Puente se mostraría beligerante para que se adoptaran acuerdos para que beneficien a Valladolid porque "lo que va bien a Valladolid va bien también a toda Castilla y León".

Puente, también manifestó que que los primeros meses del nuevo Gobierno de Castilla y León están demostrando que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea (Cs), tiene al presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), "más de funciones monárquicas que presidenciales". El regidor ha afeado la baja presencia mediática que está teniendo, según su criterio, el nuevo presidente de la Junta, al tiempo que ha lamentado la "decepción" que ha supuesto para muchos ciudadanos de Castilla y León el pacto logrado entre PP y Cs.