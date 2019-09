Los jubilados urgen un Gobierno que dé soluciones y blinde las pensiones

Las Uniones de Jubilados y Pensionistas de UGT y CC OO Castilla y León urgieron ayer la constitución de un Gobierno con un programa progresista que ofrezca soluciones a las personas más desfavorecidas y garantice la estabilidad para nueve millones de pensionistas.

Los máximos responsables de ambas secciones de los dos sindicatos, Pablo Zalama (UGT) y Simón Martín García, trasladaron a PSOE y Podemos, con quienes se reunieron en las Cortes, su preocupación por que España siga con un Gobierno provisional desde el 28 de abril y afirmaron que volver a las urnas sería un "fracaso de los partidos políticos".

En declaraciones, Zalama y Martín García criticaron la "pasividad" y la "falta de voluntad" para el acuerdo de los principales políticos y subrayaron que les causa "desazón", por lo que pidieron que se pongan de acuerdo ante un escenario con importantes problemas en el plano nacional e internacional.

"Es inaudito que haya un Gobierno en funciones. En Europa hay coaliciones, se ponen de acuerdo, piensan en la gobernanza, aquí solo piensan en intereses partidistas", argumentó el representante de UGT, a lo que su compañero de CC OO añadió que "si no confeccionan un Gobierno, los diputados no deberían cobrar", aunque advirtió que tal aseveración igual no está bien vista pero lo piensa así.

Por ello, tanto en el escrito de demandas entregado a PSOE y Podemos como en sus declaraciones rechazaron que se convoquen nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre. "Sí hay nuevas elecciones igual gana la izquierda y gobierna la derecha", avisó Pablo Zalama.

En el escrito entregado a PSOE y Podemos -ninguno de los dos realizó declaraciones-, plantean un programa de gobierno progresista que dé soluciones a las personas más desfavorecidas, la revalorización de las pensiones, la desaparición del factor de sostenibilidad y la derogación de la reforma del año 2013.

Así, indican que no se puede hablar de seguridad económica en España cuando el salario mínimo más frecuente es de 15.505 euros y el 45,71 por ciento de los trabajadores perciben menos del SMI anual. También, subrayan que el 45,6 por ciento de los pensionistas cobra menos de 650 euros al mes, a los que si se unen a los que están entre 651 y 1.000 euros, un 68,3 por ciento está por debajo del umbral mínimo de la OCDE.