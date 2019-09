Discrepancias con Igea sobre la fusión de municipios

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró ayer que no le consta que Ciudadanos pretenda una fusión de municipios en Castilla y León en respuesta a las preguntas sobre una posible discrepancia en el seno de su gobierno sobre la ordenación del territorio por esta cuestión. En este sentido, quiso dejar claro que el PP no lo contempla porque una medida de este tipo "no supone que vaya a haber más o menos gente en el medio rural".

Durante el desayuno informativo en Madrid, el jefe del Ejecutivo autonómico señaló que los municipios forman parte de la idiosincrasia de Castilla y León y señaló que preside un "Gobierno conjunto formado por dos fuerzas políticas" para remarcar la unidad de su Ejecutivo.

En este sentido, preguntado por la convivencia con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, señaló que estos meses han demostrado que han sido "capaces de demostrar" que se puede alcanzar un acuerdo "desde el diálogo sincero" para sacar adelante un programa de gobierno. "Eso no quiere decir que no tengamos nuestras cosas como cualquier matrimonio de convivencia", remarcó.

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, aclaraba que la fusión de municipios se plantea para la próxima legislatura y en este mandato se trata de aprobar los mapas rurales y constituir las mancomunidades de interés general como paso intermedio.