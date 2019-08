Blanco prevé retrasos en las prestaciones sociales por el bloqueo a la financiación

,

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró ayer que pese a los 440 millones que el Gobierno debe a Castilla y León, de los incrementos comunicados de las entregas a cuenta de 2019 y de la liquidación del IVA de 2017, "no se van a ver disminuidos los servicios ni se va a dejar de pagar nada". Blanco reconoció, no obstante, que "ciertos objetivos planteados igual no se pueden alcanzar en este momento" al tener que destinar el presupuesto a las necesidades más inmediatas.

En este contexto, la consejera sentenció que esos 440 millones de euros constituyen un montante presupuestario importante, "porque va destinado a las personas". Isabel Blanco remarcó que dado que se parte de un nivel muy importante en la prestación de servicios sociales en Castilla y León, "hace falta ese dinero", con el objetivo claro de mejorar y mantener las prestaciones para todos los castellanos y leoneses.

La consejera hizo estas consideraciones durante una visita a dos nuevas unidades de convivencia que se han puesto en marcha en la residencia Puente de Hierro de Palencia, las cuales están enmarcadas en el modelo "En mi casa" para así conseguir una mayor adaptación y comodidad de las personas mayores residentes.

Las nuevas dependencias, puestas en marcha hace escasos meses, han supuesto un coste de un millón de euros aproximadamente, en las cuales "hay 16 personas en habitaciones dobles o sencillas según sus necesidades, con unas estancias equipadas para que la persona se sienta importante dentro de una comunidad", destacó Blanco.

Los espacios están enfocados de otra manera, dado que "los residentes pueden traer sus propias pertenencias como sus muebles o su alfombra, aunque todo dentro de unas limitaciones".

La iniciativa se sustenta en la flexibilidad de los horarios, la elección de las actividades o del menú, con el objetivo de "sacar a los mayores de esa rutina tan estricta, ya que cada persona es diferente y tiene sus necesidades", quien añadió que "al hacer estas unidades más familiares es más fácil adaptar los horarios y así elegir su imagen y huir de las batas y vestimenta tradicional", subrayó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.