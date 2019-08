Mañueco asume "dificultades" por la falta de los fondos del Gobierno central

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, asumió ayer "dificultades propias" por la falta de los fondos del Gobierno de la financiación autonómica, que ha reclamado por carta a Pedro Sánchez, pero aseguró que la comunidad no está en "una situación tan complicada" como las autonomías que aprobaron sus presupuestos con una previsión de ingresos que no han recibido.

Fernández Mañueco, en declaraciones previas a su tradicional asistencia a la comida de hermandad del PP de Segovia, se refirió de esa manera en relación a que la Junta tenga que realizar ajustes en caso de que el Gobierno no libere los 440 millones de entregas a cuenta y de liquidación del IVA de 2017 correspondientes al sistema de financiación.

Además, calificó de "acertada" la decisión del Ejecutivo saliente de Juan Vicente Herrera de prorrogar los presupuestos de 2018, pese a que en su momento fuera criticado por la oposición, en especial por el PSOE, porque de esa forma no se realizó una previsión de ingresos adicionales.

En la situación actual, el presidente afirmó que habrá que esperar a ver la evolución del capítulo de ingresos antes de tomar decisiones. "Hay las dificultades propias (por la falta de los recursos), pero no es tan complicado como las comunidades que aprobaron los presupuestos", precisó. El presidente de la Junta, que envió una carta a Pedro Sánchez para que transfiera a las comunidades la asignación correspondiente del modelo de financiación autonómica y reclamó la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se dé una solución, calificó de "excusa" el informe de la Abogacía del Estado al que se acoge el Ministerio de Hacienda para no liberar los fondos a las comunidades. "En otros tiempos se hacía, incluso con el PSOE", anotó en relación al argumento de Hacienda de que el Gobierno en funciones no puede tomar esa decisión, a la vez que recalcó que se trata de unos recursos para garantizar los servicios públicos de las personas.

Por otro lado, ante la crítica del PSOE de que se utilice la Junta como "ariete" contra el Gobierno" en la financiación autonómica, defendió que el PP de Castilla y León "ha exigido siempre lo mismo al Gobierno de España por encima de los colores".

Por su parte, el portavoz del PP en el Senado y senador por la comunidad, Javier Maroto, que asistió a la comida, explicó que en 2016 el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy aprobó decretos en "materias similares" y subrayó que su grupo va a pedir la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, María Jesus Montero, para que "dé cuenta de porqué está faltando a la verdad y de cuáles son los pasos inmediatos para solventar este problema".