Maroto, senador autonómico en segunda vuelta gracias a los sufragios de PP y Cs

,

El pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León aprobó ayer la designación del popular Javier Maroto como senador por Castilla y León, así como la de los socialistas Teresa López y Fran Díaz, al lograr, en segunda votación, la mayoría simple, con 40 votos apoyos.

La candidatura logró los apoyos del PP (29) y de once de los 12 procuradores de Ciudadanos. Se registraron 39 votos en contra del PSOE, una abstención y un voto nulo, ya que un procurador escribió en la papeleta "a favor", y no las expresiones contempladas"sí", "no" o "abstención". Hubo otras dos papeletas en las que escribieron "sí" a favor", y la Mesa las dio por válidas.

El Grupo Socialista, el mayoritario de las Cortes tras ser el ganador de las últimas elecciones autonómicas, se cerró en banda a que Maroto fuera designado, hasta el punto de votar en contra de su propuesta de senadores, ya que la votación era en bloque. En todo caso, tanto el secretario general de Juventudes Socialistas en la comunidad, Fran Díaz, y a la secretaria provincial del PSOE de Valladolid, Teresa López, representarán a la Castilla y León en el Senado, junto a Maroto.

Maroto ha participado en las Cortes en los actos de firma de los acuerdos de gobierno del PP y Ciudadanos, que han dado lugar al ejecutivo de coalición entre ambos partidos. Precisamente, la última vez que acudió a la Cámara autonómica fue a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha considerado que el voto en contra del PSOE a la designación de senadores autonómicos para evidenciar su rechazo a Javier Maroto ha sido un "paripé", ya que, a su juicio, lo correcto habría sido retirar su candidatura, tras lo que ha garantizado a Ciudadanos que los populares estudiarán su propuesta para modificar la ley y que los senadores se designen entre los miembros de la Cámara.

De la Hoz ha tildado de "sorprendente" la postura del PSOE que se ha votado en contra "a si mismo" al rechazar junto con la de Maroto la candidatura de sus senadores Teresa López y Francisco Díaz.

"Han hecho un paripé sabiendo que se iba a elegir", ha señalado tras lo que ha considerado que si querían evitar la votación lo correcto hubiera sido retirar la candidatura cuando, lo que han hecho, ha sido dar "una patada hacía arriba" a Teresa López.

Mientras, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes y secretario General del PSOE CyL, Luis Tudanca, señaló que "proponerlo (en alusión a Maroto) es un escándalo absoluto y no vamos a apoyar a alguien que se empadrona aquí solo para ser senador y que no defiende, como ha demostrado, los intereses de la comunidad", enfatizó.

En ese sentido, se lamentó de que hasta ahora "nadie" del Partido Popular se haya dirigido al Grupo Parlamentario Socialista para pedirle su opinión al respecto. "Creemos que hay gente lo suficientemente capacitada para ocupar el puesto de senador en sus filas, pero, al contrario de lo que se hacía en otras legislaturas, no ha existido el más mínimo deseo de consenso. Desde hace meses las decisiones sobre esta tierra se toman en Madrid sobre todas y cada una de las acciones que deben acometer el PP y Ciudadanos en el Gobierno Castilla y León", aseveró.

Y la portavoz adjunta del Grupo Ciudadanos en las Cortes , Ana Carlota Amigo, anunció tras el pleno en el que fueron designados los senadores autonómicos , que ha propuesto al PP un cambio en la ley que regula la designación de parlamentarios autonómicos, para que en esta misma legislatura los tres representantes de Castilla y León en la Cámara Alta sean elegidos entre los procuradores, como se venía haciendo hasta el año 2000.

Amigo, que mostró su sorpresa por el voto en contra del PSCyL a sus propios candidatos, también explicó que ninguna comunidad en la que se designan senadores autonómicos Ciudadanos se ha opuesto, ni siquiera en el caso de Cataluña con Miquel Iceta, "a pesar de ser una persona que apoya el indulto para los golpistas".

La portavoz de Cs argumentó que en la actualidad hay cinco comunidades que tienen este sistema de elección de los senadores y para su partido lo importante es que sean los propios ciudadanos los que, previamente, elijan a las personas que luego pueden convertirse en senadores".