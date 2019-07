El PSOE augura un Gobierno "agónico e inestable" de PP-Cs

,

El PSOE de Castilla y León auguró ayer un Gobierno "agónico e inestable" por parte de PP y Cs, "fruto de su pacto de rapiña", y anunció una oposición "leal y constructiva" con los intereses de los ciudadanos de la Comunidad y "durísima desde el minuto uno" con "quien ha mentido para obtener la confianza de la gente" y "dilapidar" las expectativas de cambio.

Un día antes de la firma del pacto entre PP y Cs para el Gobierno de Castilla y León, la secretaria autonómica de Organización, la zamorana Ana Sánchez cargó en particular contra el líder naranja a quien recordó que en campaña recalcó que no sería el "salvavidas" del Partido Popular pero advirtió de que se ha convertido "en subalterno" de los 'populares' con una "moralidad distraída". "Qué altura política y democrática tiene Igea", se preguntó. "Ha faltado el respeto democrático y la voluntad soberana de Castilla y León al no sentarse con el ganador de las elecciones", criticó ante su falta de respuesta a Luis Tudanca. Ante la formación del gobierno de coalición entre populares y naranjas, que estimó "inestable" por la "desconfianza mutua y la carencia de credibilidad", anunció una oposición "leal, constructiva y responsable" con Castilla y León y sus "gentes" y "durísima desde el minuto uno" con lo que consideró que "han mentido para obtener la confianza" ciudadana y ahora "dilapidan el cambio".