Tudanca, dispuesto a retirarse para facilitar un acuerdo con Ciudadanos

El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha anunciado que está dispuesto a echarse a un lado y no ser el candidato a la presidencia de la Junta si es un obstáculo para poder pactar con Francisco Igea (CS) un "gobierno de cambio y decente" en esa comunidad.

En una rueda de prensa, Tudanca ha presentado una batería de medidas, que hará llegar a Igea con la petición incluida de una reunión formal para los primeros cien días de gobierno en la Comunidad.

"Si el problema es que parezco excesivamente sanchista o socialista a Igea o a su partido no "voy a ser un obstáculo" y "estoy dispuesto a que otro o otra" sea el candidato del PSOE, ha sostenido Tudanca, quien ha precisado que está en su mano echarse a un lado aunque correspondería a su partido decidir quién le sustituiría.

El líder del PSCyL y candidato de su partido a la presidencia de la Junta, que fue el más votado en los comicios autonómicos de hace un mes, con 35 procuradores, frente a los 29 del PP y los 12 de Cs, se ha preguntado por qué Igea "sigue queriendo dar el Gobierno al PP" en la comunidad cuando se han saltado todas las líneas rojas que el mismo puso de regeneración y cambio.

"No quiero que Igea se vaya, quiero que se quede a defender los intereses de Castilla y León", ha añadido Tudanca, quien ha insistido en que no se "resigna" ni "pierde la esperanza" de que llegue "un gobierno de cambio y decente a la comunidad".

"No le queda ninguna razón" ni "excusa" para que "entregue el Gobierno al PP" y si Igea quiere "me siento a negociar", y no "una carta a los Reyes Magos" sino una batería de medidas que incluye desde la defensa de la unidad de España a blindar las tasas universitarias o reactivar la comisión de investigación de las eólicas en las Cortes.

Esa comisión comenzaría con la comparecencia del candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la línea de lo que el propio grupo de Cs planteó en la anterior legislatura.

Tudanca ha argumentado que esta es la quinta vez que de manera pública o mediante carta pide a Cs negociar un gobierno de cambio en la comunidad y ha afirmado que "nadie en Castilla y León entiende lo que está haciendo" la formación naranja ni Igea, que reconoce que sus "votantes están cabreados e insiste" en ello. Tudanca recordó a Igea que siempre rechazó hacer presidente a Mañueco y "sin embargo" negocia para situarle en el cargo. Asimismo, explicó que Igea decidió ser "bien mandado" aunque puso condiciones al PP que han saltado por los aires, como que nadie siguiera en un cargo más de ocho años, para que los populares sigan gobernando después en la Diputación de Burgos.

Además, el líder del PSOE comentó que Igea dijo que nunca pactaría con Vox y lo ha hecho en Palencia y también el El Espinar, donde este partido asume la Concejalía de Igualdad.

El líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, defendió como un "buen acuerdo" el alcanzado con el Partido Popular para formar un Gobierno de coalición en la comunidad y respondió al socialista Luis Tudanca que su oferta "llega tarde", así como que siempre ha defendido la igualdad y se ha mostrado en contra del 'sanchismo'.

El dirigente naranja, que será vicepresidente y portavoz de la Junta, manifestó que la oferta conocida de Luis Tudanca "llega tarde" y añadió que "no ha entendido nada de lo dicho estas semanas y en campaña" y justificó su no a pactar con el PSOE, ganador de las elecciones, en su defensa de la igualdad y en contra de quienes quieren romper la unidad territorial.

En esa línea, insistió en que no se puede entregar el poder en el Gobierno nacional y regionales a aquellos que quieren acabar con la unidad del país, caja única o con una financiación desigual, "lo que supone el triunfo de quienes no creen en la igualdad", explicó.

Y el presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado, por su parte, el intento del PSOE de "ostentar el poder a toda costa" por el documento presentado por el socialista Luis Tudanca para avanzar en una negociación con el candidato de Cs, Francisco Igea, para trabajar en un nuevo Gobierno de la comunidad.