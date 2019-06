Igea confirma que no abandona Cs y defiende que se haga una oferta a Sánchez

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, confirmó ayer que no abandona ni se plantea dejar su formación, que calificó de un partido "valiente", y defendió que se realice una oferta de programa a Pedro Sánchez para una posible abstención en la investidura del socialista.

Igea ofreció ayer por la mañana una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos en Valladolid para explicar por qué el lunes fue uno de los cuatro miembros de su partido que votó en contra de mantener el veto a negociar con Pedro Sánchez, en la que defendió la figura de Toni Roldán, que dejó su escaño y al que puso como ejemplo. "¿Hay algún Toni Roldán o Javier Nart en el PSOE?", se preguntó.

En una exhaustiva explicación inicial de por qué no abandona el partido, que consideró el "instrumento más eficaz" porque la critica es "posible y levantarse para decir lo que piensa", sostuvo que "la adolescencia es la crisis necesaria para crecer", ante las diferencias surgidas que han llevado a salidas de dirigentes por el giro hacia la derecha, y subrayó que estar en el centro "te arrean por los dos lados".

Al respecto, rechazó la política de "trinchera" y lamentó que en España se haya dejado de discutir de políticas públicas y de medidas que interesan a los ciudadanos para centrar el discurso en la "descalificación, el insulto y el desprecio" al contrario. "Dialogar no es rendirse, pactar no es traicionar", sentenció, para recordar la frase de Miguel de Unamuno de que "venceréis pero no convenceréis".

"Veo el mismo mensaje en los que se pasean con antorchas por Vic que en los que hacen del novio de la muerte su himno", argumentó para dirigirse después a los militantes para que estén "orgullosos" de un partido como Ciudadanos que "se pasea por todas las partes, desde Alsasua hasta Béjar con el mismo mensaje".

En ese marco, defendió que Ciudadanos realice una oferta programática para "desenmascarar" a Pedro Sánchez, donde se mostró después confiado en que se pudiera llegar a la abstención en la investidura, aunque ante el "dilema" de pactos del presidente en funciones también calificó de "irresponsable que la carga de la prueba" se ponga en su partido.

"Nadie en el PSOE se ha levantado" para decir que no se pacte con EH-Bildu en Navarra o en defensa de la igualdad en todo el territorio", argumentó en referencia a la aseveración de José Luis Ábalos de "cuántos Valls, Roldán o Nart hacen falta en Ciudadanos para que recapacite". "¿Acaso hay un Toni Roldán en el PSOE. No hay ninguno?", se respondió.

Francisco Igea ha sonreído este martes cuando los periodistas le han preguntado por la respuesta del presidente de las Cortes, Luis Fuentes (CS), sobre la inexistencia del "cabreo" de los votantes de su partido por pactar con el PP. "Yo sí abro Twitter y paseo por la calle", ha remarcado Igea en la rueda de prensa. Ha aceptado que, pactaran a izquierda o derecha, posiblemente tendrían enfadados a una u otra mitad de sus votantes, lo que ha atribuido a que son un "partido de centro", pero ha añadido que "no reconocer la realidad no es una buena política", en referencia a las palabras pronunciadas por Fuentes en una entrevista con ABC.

En la misma, Fuentes ha rechazado que los votantes de su partido estén enfadados por el pacto con el PP en la comunidad y ha sostenido que es "una apreciación de Igea".

"Una cosa es mantener los principios, pero no escuchar a la gente no suele llevar a buenas políticas", ha añadido el desde hoy portavoz parlamentario de Ciudadanos, convencido de que tanto su partido como el resto de las formaciones tienen un problema con el hecho de que no escuchan "el clamor de la inmensa mayoría de españoles" que piden soluciones a sus problemas y dejar el "estéril debate" en el que se encuentran.

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, criticó de nuevo ayer que "pese al clamor de las urnas en Castilla y León", Ciudadanos pretende apuntalar en el poder a los "líderes de la despoblación", que denunció han negado y luego ignorado los efectos de la sangría demográfica.

En un comunicado, Barcones se refirió a los datos de población a 1 de enero de 2019, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican que Castilla y León perdió 10.473 habitantes en 2018, lo convirtió a la autonomía en la comunidad que más población perdió, casi el doble que la siguiente. Además, esta evolución se repitió en las nueve provincias.