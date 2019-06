Igea a Luis Fuentes sobre el "cabreo": "Yo abro Twitter y paseo por la calle"

El líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, ha sonreído este martes cuando los periodistas le han preguntado por la respuesta del presidente de las Cortes, Luis Fuentes (CS), sobre la inexistencia del "cabreo" de los votantes de su partido por pactar con el PP.

"Yo sí abro Twitter y paseo por la calle", ha remarcado Igea en la rueda de prensa en la que ha analizado el estado de las negociaciones con el PP en Castilla y León y la situación de su partido a nivel nacional tras la dimisión del portavoz económico en el Congreso Toni Roldán.

Ha aceptado que, pactaran a izquierda o derecha, posiblemente tendrían enfadados a una u otra mitad de sus votantes, lo que ha atribuido a que son un "partido de centro", pero ha añadido que "no reconocer la realidad no es una buena política", en referencia a las palabras pronunciadas por Fuentes en una entrevista con el ABC.

En la misma, Fuentes ha rechazado que los votantes de su partido estén enfadados por el pacto con el PP en la comunidad y ha sostenido que es "una apreciación de Igea".

"Una cosa es mantener los principios, pero no escuchar a la gente no suele llevar a buenas políticas", ha añadido el desde hoy portavoz parlamentario de Ciudadanos, convencido de que tanto su partido como el resto de las formaciones tienen un problema con el hecho de que no escuchan "el clamor de la inmensa mayoría de españoles" que piden soluciones a sus problemas y dejar el "estéril debate" en el que se encuentran.