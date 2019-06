Igea no abandona Cs y defiende que se haga una oferta a Sánchez

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, afirmó hoy que no abandona ni se plantea dejar su formación, que calificó de un partido "valiente", y defendió que se realice una oferta de programa a Pedro Sánchez para una posible abstención en la investidura del socialista.

Igea ofreció esta mañana una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos en Valladolid para explicar por qué ayer fue uno de los cuatro miembros de su partido que votó en contra de mantener el veto a negociar con Pedro Sánchez, en la que defendió la figura de Toni Roldán, que ayer dejó su escaño y al que puso como ejemplo. "¿Hay algún Toni Roldán o Javier Nart en el PSOE?", se preguntó.

En una exhaustiva explicación inicial de por qué no abandona el partido, que consideró el "instrumento más eficaz" porque la critica es "posible y levantarse para decir lo que piensa", sostuvo que "la adolescencia es la crisis necesaria para crecer", ante las diferencias surgidas que han llevado a salidas de dirigentes por el giro hacia la derecha, y subrayó que estar en el centro "te arrean por los dos lados".

Al respecto, rechazó la política de "trinchera" y lamentó que en España se haya dejado de discutir de políticas públicas y de medidas que interesan a los ciudadanos para centrar el discurso en la "descalificación, el insulto y el desprecio" al contrario. "Dialogar no es rendirse, pactar no es traicionar", sentenció, para recordar la frase de Miguel de Unamuno de que "vencereis pero no convencereis".

"Veo el mismo mensaje en los que se pasean con antorchas por Vic que en los que hacen del novio de la muerte su himno", argumentó para dirigirse a los militantes para que estén "orgullosos" de un partido como Ciudadanos que "se pasea por todas las partes, desde Alsasua hasta Béjar con el mismo mensaje".

En ese marco, defendió que Ciudadanos realice una oferta prográmatica para "desenmascarar" a Pedro Sánchez, donde se mostró después confiado en que se pudiera llegar a la abstención en la investidura, aunque ante el "dilema" de pactos del presidente en funciones también calificó de "irresponsable que la carga de la prueba" se ponga en su partido.

"Nadie en el PSOE se ha levantado" para decir que no se pacte con EH-Bildu en Navarra o en defensa de la igualdad en todo el territorio, argumentó en referencia a la aseveración de José Luis Ábalos de "cuántos Valls, Roldán o Nart hacen falta en Ciudadanos para que recapacite". "¿Acaso hay un Toni Roldán en el PSOE. No hay ninguno?", se respondió.