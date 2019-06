El Juzgado archiva la causa sobre las primarias del PP

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Salamanca ha ordenado el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias abiertas para investigar el proceso electoral de primarias del Partido Popular en Castilla y León, debido a que los hechos no tienen relevancia penal. La resolución judicial señala que "el escrito de denuncia relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles un apariencia delictiva", han informado fuentes del TSJCyL. Aclara el Juzgado que "la formación de la causa no perjudica a la reputación de las personas citadas en el escrito de 'denuncia anónima'" que originó el procedimiento. La denuncia obligó a la apertura de un procedimiento penal, por lo que el juez ha determinado que "la persona 'denunciante anónima' ha obrado con temeridad y mala fe, por lo que ha de ser condenada al pago de la totalidad de las costas procesales causadas". Las costas se tasarán y ejecutarán si en algún momento fuere identificado el denunciante anónimo que ha provocado el inicio de estas actuaciones, resuelve el auto. Recuerda el escrito judicial que las diligencias previas se abrieron en virtud de un escrito de denuncia anónima para investigar la posible existencia de delitos de coacciones, financiación ilegal de partido político y/o falsedad documental, en relación con las primarias del PP de marzo de 2017. Del resultado de la instrucción practicada "ha de concluirse que no concurren elementos de tipicidad penal en los hechos investigados".