Mañueco y los presidentes provinciales del PP abordan los pactos de gobierno

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los presidentes provinciales mantendrán hoy una reunión para abordar los pactos de gobierno, tras el principio de acuerdo entre el PP y Ciudadanos, que otorgaría al primero la Presidencia de la Junta, mientras la formación liberal se haría con alcaldías y diputaciones de la comunidad.

Así lo anunció hoy el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, durante una entrevista en el programa "Mas de uno" de Onda Cero. Explicó que "si todo avanza" como espera, Mañueco será presidente de la Junta en un gobierno en el que, añadió, "todo parece indicar", que el candidato de Cs, Francisco Igea, formará parte del Ejecutivo y será incluso vicepresidente.

García Egea señaló que han hablado "mucho" con su socio, Cs, de cogobiernos en Castilla y León. Además, señaló que han "bajado" la negociación a los territorios, porque argumentó necesitan "criterios objetivos" para tomar decisiones. Así en este contexto enmarcó la reunión de Mañueco y los presidentes provinciales.

Desde Génova, explicó, tratan de ayudar al partido para que las decisiones que se tomen en los territorios sean "compartidas entre todos" y se pueda ofrecer el "mejor proyecto" a los españoles.

Finalmente, Teodoro García Egea defendió también el postulado de que debe gobernar la lista o el partido más votado en las elecciones, si bien consideró que cuando se regule, como ha pedido su formación, se aplicará y no ahora como a su juicio pide el PSOE. Además, consideró que mientras tanto no se puede pedir al PP que no llegue a acuerdos.