Tudanca espera que las exigencias de Cs no sean una "excusa"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, apeló ayer a la palabra dada por el dirigente de Ciudadanos Francisco Igea en su campaña electoral en relación al cambio de gobierno en Castilla y León, por lo que confió en que sus condiciones al Partido Popular en relación a la limitación de mandatos y la regeneración no sean una "excusa" para que el PP se mantenga en la Junta. "Si me engañas una vez la culpa es tuya. Si me engañas dos veces, es culpa mía", afirmó a Cs Tudanca, que intervino ayer en los programas "Los desayunos de TVE", en "Espejo Público" de Antena 3 y en "Al Rojo Vivo" de la Sexta. Recordó que estas condiciones de regeneración ya las firmaron PP y Cs hace cuatro años y no se han cumplido. "El PP no tiene enmienda en Castilla y León", apostilló.

Tudanca recordó que en su opinión PP y Cs han cogobernado en la práctica en Castilla y León, sin que el popular Alfonso Fernández Mañueco renunciara a su escaño en las Cortes pese a ser alcalde de Salamanca, una ciudad con más de 20.000 habitantes, como recogía -dijo- el acuerdo firmado al inicio del mandato autonómico.

"No parece que le dejen", respondió el dirigente socialista, ganador de las elecciones en Castilla y León, cuando se le preguntó si tiene prevista una reunión con Igea, como le pidió el pasado viernes a través de una carta. "Vamos a ver si antepone los intereses de Castilla y León a los de su partido".