Tudanca insiste a Igea para que empiece a reunirse con el PSOE

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, insistió ayer en pedir a Ciudadanos (Cs) que empiece a reunirse con los socialistas porque, dijo, "saben que el compromiso del PP con la regeneración no existe, no le hay y no tienen enmienda". Así, aseguró "coincidir" y "compartir absolutamente" las declaraciones del domingo del candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, de que "nadie ofrece más que quien no piensa cumplir" y apuntó que "el PP ha firmado en los últimos años cien papeles comprometiéndose con la regeneración y no ha cumplido absolutamente nada".

Tudanca se refirió a que esta semana decisiva, el PSOECyL está "a la espera" si bien subrayó que "es verdad que el tiempo se acaba" y que "el tiempo corre" dado que el próximo sábado, 15 de junio, se constituyen los ayuntamientos y, a continuación, las Cortes y las diputaciones provinciales. Así, el burgalés sostuvo que "el PP sigue enredado en su propia corrupción" y señaló que "al final, se trata de si verdaderamente se apuesta por un cambio real, a pesar de que el PSOE ganara las elecciones en Castilla y León después de 36 años, o buscamos excusas para seguir sosteniendo al PP". "No se pueden utilizar las instituciones de Castilla y León para regenerar al PP", exclamó.