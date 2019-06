Puente rompe las negociaciones con VTLP y perfila un gobierno en solitario

,

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Valladolid, Óscar Puente, ha roto las negociaciones con Valladolid Toma la Palabra (VTLP), después de que ayer la formación decidiera posponer a esta próxima semana la consulta a las bases del acuerdo de gobernabilidad.

El socialista, a través de su cuenta de Twitter, explica a un simpatizante que para él "suspender la consulta responde a seguir tirando de la cuerda sin asumir que la cuerda se puede romper. Y se rompió". La reedición del pacto quedó el viernes en el aire, debido a diferencias sobre las competencias de las concejalías. El alcalde amenazó con dar por cerradas las negociaciones, algo que hace efectivo a través de las redes sociales.

"Yo no he tropezado. Ni me he caído. He sido leal. He hecho una propuesta harto generosa. Y lo que me he encontrado es desconfianza y mucha soberbia. A partir de ahí es difícil seguir", contesta, para precisar al afiliado de VTLP, que indica que quien "vea en el aplazamiento conspiraciones está buscando excusas para imponer su relato", que son quienes integran la formación los que ven conspiraciones en su "decisión de dar por rota la negociación". "Los términos del acuerdo están claros en el decreto de gobierno", y si no gustan, que no culpen a otros de sus decisiones.