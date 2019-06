Mañueco anuncia acciones legales por afirmaciones "falsas" sobre las primarias del PP

El Partido Popular de Castilla y León anunció hoy que interpondrá acciones legales, de carácter penal, "contra quien ha realizado afirmaciones manifiestamente falsas e imputaciones calumniosas sin prueba alguna que lo sustente, contra miembros del PP y en relación con el proceso de primarias del año 2017". De igual manera, añaden, "contra quienes con ánimo injurioso se hagan eco de las mismas, a sabiendas de su falsedad", exponen.

En un comunicado, tras "las graves acusaciones por parte del PSOECyL en el día de hoy, haciéndose eco de unas informaciones falsas aparecidas en un medio de comunicación digital", en alusión a Diario16, desde el PPCyL explican que el proceso de primarias en el Partido Popular de Castilla y León "no sólo no tuvo ninguna impugnación, sino que además el Tribunal de Cuentas, órgano que audita la cuenta de afiliaciones del PP, no puso ningún tipo de reparo al funcionamiento de la misma".

En este sentido, cabe señalar que ha sido la zamorana Ana Sánchez, secretaria de Organización de PSCyL quien ha solicitado al PP que dé "explicaciones inmediatas" sobre las presuntas irregularidades. Sánchez ha tildado de "gravísimo" que un juzgado de Salamanca haya abierto una investigación, a raíz de una denuncia anónima, por si se hubieran producido delitos de "fraude electoral, coacción, financiación ilegal y falsedad documental" en 2017.