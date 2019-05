Luis Tudanca reclama que en el pacto con Cs se hable sin líneas rojas

,

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado que uno de los "criterios" que los socialistas pedirán para negociar con Cs el Gobierno autonómico será que solo se hable de los problemas de la comunidad, para lo que tampoco ha fijado líneas rojas. Así lo ha expresado el dirigente socialista y ganador de las pasadas elecciones en la autonomía en rueda de prensa momentos después de mantener una reunión con el plenario de la Ejecutiva autonómica del PSCyL, en la que Tudanca ha reconocido que "no se puede empezar las negociaciones poniendo piedras en el camino". Sí que ha expresado Tudanca que "la única voz" que se escuchará por su parte en estas negociaciones con Cs será la de Castilla y León, por lo que ha pedido a la formación naranja que circunscriba sus peticiones al ámbito autonómico. Tudanca ha señalado que aún no hay ninguna reunión fijada con su homólogo de Ciudadanos y ha advertido que en estos encuentros los socialistas no entrarán en "subastas ni mercadeos de cargos o ayuntamientos con los votos de los castellanoleoneses".