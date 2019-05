Igea: "El PP no está en condiciones de liderar un cambio con sus símbolos"

,

El candidato de Cs a la Presidencia de Castilla y León, Francisco Igea, aseguró ayer que el PP ha sufrido una "durísima derrota" en la comunidad y "no está en condiciones de encabezar un cambio con sus símbolos", pero ha advertido de que esto no quiere decir que exista un acuerdo con el PSOE.

Igea ha insistido en que el cambio que demandan los ciudadanos de Castilla y León es de políticas y no de las "ambiciones de las personas" y si el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco -al que ha citado expresamente-con sus 29 procuradores -el PSOE ha logrado 35 y Cs 13- "no entiende esto, es que no ha entendido nada".

"Si alguien pone por delante su Presidencia, se va a equivocar. No vamos a negociar sobre personas y las ambiciones personales serán lo último", dijo en declaraciones "Al Rojo Vivo" de la Sexta y recogidas por "Efe".

"Esto no se tata de Igea presidente, o Tudanca presidente o Mañueco presidente. Se trata de los ciudadanos", manifestó Igea, quien ha reconocido que en la nueva era que se abre en Castilla y León sería muy difícil de entender que el PP siguiera al frente, pero Ciudadanos tiene que conseguir que el mensaje de lo que vaya a hacer, sea lo que sea, se entienda.

Ha insistido en el que cambio en la comunidad no es solo que el PP no esté en el poder, sino en un cambio de las políticas, y, sobre el PSOE, Igea ha dicho que tampoco se ha demostrado "lo suficientemente valiente" en temas que para Ciudadanos son capitales como la igualdad entre españoles, la unidad nacional o la igualdad fiscal.

"Todos ellos son mensajes de igualdad, pero Tudanca no ha hecho ningún gesto ni ha levantado la mano para decir aquí estoy", sentenció Igea.

Ha insistido en que antes de empezar las negociaciones con el PSOE o el PP hay que esperar a que Ciudadanos fije su comité de acuerdos de gobierno y elabore un documento con los cambios programáticos en las comunidades y provincias, pero hasta que no se establezca ese sistema de negociación "no hay prisa ninguna, y más tras 32 años del PP", ironizó.

Los 13 procuradores obtenidos por Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León decidirán quien preside la Junta: el socialista Luis Tudanca o al popular. Alfonso Fernández Mañueco. A este respecto, ha evitado decir a quien apoyará, aunque ha recalcado que su partido impulsará una reforma "liberal" .