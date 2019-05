Igea augura un proceso de negociación "largo" con todas las opciones abiertas

,

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, reconoció ayer que "todas las posibilidades están abiertas" respecto a la próxima formación de Gobierno en la Junta, y auguró un proceso de negociación que será "largo e intenso" y que dará comienzo a partir de hoy con la constitución de un Comité nacional de Negociación de Gobiernos anunciada hoy por el Comité Ejecutivo de Ciudadanos, momento en el que se determinará la agenda de las negociaciones.

Igea negó haber mantenido hasta el momento contacto alguno con los candidatos del PP y del PSOE "más allá de lo protocolario " y pidió calma, porque consideró que "las prisas no son buenas consejeras", en especial en un proceso que se prevé "largo". "32 años no son para tener prisas, vamos a hacerlo bien", instó Igea, que abogó por un "cambio" en Castilla y León. "Todos hemos entendido el mensaje de lo que quiere esta comunidad, y se hará", garantizó.

El candidato de la formación naranja dijo no estar dispuesto a ceder "en el mensaje de regeneración ni reforma", pero tampoco en el deseo de los ciudadanos de Castilla y León que "han dicho que esto no puede seguir así". Además, avanzó que cuando se alcance el pacto, este "se entenderá" porque "es misión de un político no solo llegar a acuerdos, sino que los ciudadanos se sientan representados", señaló.

Igea, que recalcó que se desarrollará "un acuerdo programático", aseveró que la intención de la formación naranja pasa por asegurar la gobernabilidad pero, al mismo tiempo, mantener su acuerdo "esencial" con el ciudadano. "Vamos a cambiar esta comunidad y no seremos nosotros quienes vamos a frustrarlo", dijo claramente Igea.

Aunque incidió en que "todas las opciones están abiertas", reconoció que para poder cambiar las cosas "hay que gobernar", si bien apostilló que "no es imprescindible", y comprometió que "no será la ambición personal de nadie la que evitará un cambio real" en la autonomía, porque advirtió de que aquel que anteponga "su ambición personal a los intereses de Castilla y León", se equivoca.