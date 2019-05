Igea desvelará durante el debate electoral del martes sus preferencias de pactos

El candidato de Cs a las Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, explicó hoy que el próximo martes, en el segundo debate electoral, pondrá negro sobre blanco en su política de pactos, y dejará claro cuáles sos sus condiciones para aquellos que quieran participar del cambio. No obstante, dejó claro que sale a ganar, y que si luego hay que bailar con alguien siempre hacen falta dos.

"Vamos a dejar claro por qué insistimos en que sólo hay un cambio real y por qué insistimos en que el que quiera participar de los pactos con nosotros tiene que cumplir nuestras condiciones. Se van a ver claras" las condiciones, dijo, y precisó que será la próxima semana cuando los ciudadanos se darán cuenta de que cuantos más votos naranjas se alcancen el 26 de mayo, mejor.

Auguró un "debate intenso", en el que está seguro que se decidirá el destino de la campaña, que quiere que acabe dando una alegría a Castilla y León. "Hay tres opciones, que en realidad son dos, el clientelismo y la reforma y el cambio", avisó.

Igea comenzó la mañana contestando a los candidatos de PP y PSOE, Alfonso Fenández Mañueco y Luis Tudanca, de los que dijo que todavía no se han enterado de que ya no son la única opción, ni de que la mayoría de los ciudadanos "no los quieren".

"Está claro que los ciudadanos quieren otra cosa", incidió, para pedir al líder de los populares que se "preocupe de los ciudadanos y no de Ciudadanos"; que trabaje y reme duro y que ambos piensen en el futuro de los ciudadanos, que les irá mejor. Es lo que está "haciendo la formación naranja, estar pensando en un futuro brillante para esta Comunidad que lo tiene y se merece".

Igea realizó estas declaraciones en el arranque de su octavo día de campaña, que se inició con una vista a basílica visigoda de San Juan Bautista, en Baños de Cerrato, en la que estuvo acompañado por una amplia representación de candidatos a las municipales. Igea, que cumplió con la tradición de ver si su huella coincidía con la de Recesvinto, y coincidía, bromeó con que esto es un buen augurio y buenas vibraciones para ganar las autonómicas. "La tenemos calcada, es probable que esto sea un buen síntoma".

En este lugar Igea recordó la importancia de explotar "el petróleo" cultural de Castilla y León, porque esta industria no se va a deslocalizar. Además, se trata de una oportunidad para afincar población.