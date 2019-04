Investigan si los votos fraudulentos en las primarias de Cs salieron de las Cortes

Las Cortes de Castilla y León han emprendido una investigación interna, a través de sus servicios de informática y de seguridad, para aclarar si alguno de los votos fraudulentos detectados en las primarias de Ciudadanos en esta Comunidad fueron emitidos desde la sede de la institución.

Fuentes parlamentarias han confirmado a Efe que, tal y como informó ayer un periódico regional, el análisis de los equipos informáticos y de las cámaras de seguridad para comprobar el uso y los accesos registrados por las cámaras de seguridad en la jornada de votación de las primarias de Ciudadanos, celebradas entre el 8 y el 9 de marzo pasados. El resultado de estas primarias fue revocado por Ciudadanos al denunciar la candidatura de Francisco Igea que había 82 votos que carecían de vinculación con algún afiliado del partido y que habían apoyado a la otra candidata la expresidenta de las Cortes con el PP Silvia Clemente, por lo que fueron anulados. La candidatura de Igea desveló que esos votos irregulares se registraron en el sistema de votación en la madrugada del 8 al 9 de marzo, en la última fase del proceso, lo que decantó el resultado, algo que actualmente investiga la Fiscalía de Valladolid tras recibir una denuncia anónima y comparecer por propia voluntad Igea.

Fue en la reunión de la Mesa de las Cortes del pasado lunes cuando, en el momento de los ruegos y preguntas, la vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, habló de la necesidad de estar a disposición de la investigación abierta por la Fiscalía de Valladolid sobre este caso, ante la posibilidad de que pudiera requerir algún tipo de información.

El hecho de que hubiera alguna información periodística que apuntara a la posibilidad de que alguno de los votos irregulares pudieran haber sido emitidos desde instalaciones de las Cortes de Castilla y León llevó a los miembros de la Mesa a acordar por unanimidad, incluida la representante de Ciudadanos, Belén Rosado, pedir informes a los servicios de informática y de seguridad. En declaraciones a los periodistas en Palencia, la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha considerado que hay que "depurar" cualquier sospecha y aclarar si el supuesto "pucherazo" de Ciudadanos se produjo desde un ordenador de las Cortes de Castilla y León, aunque ha confiado en que no haya sido así. "Espero y confío en que estos hechos no se produjeran en el ámbito de las Cortes, pero nuestra obligación es depurar todo tipo de sospecha", ha respondido durante la presentación de la candidatura del PSOE por la provincia de Palencia al Congreso y al Senado. Sánchez ha asegurado que el PSOE no se mete en los procedimientos internos de otros partidos, pero sí ha advertido que "la cosa cambia si se han utilizado medios institucionales".