Fernández Mañueco pide al PSOE propuestas en positivo en vez de insultar

El presidente del PP y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió ayer a las fuerzas políticas de la oposición que realicen "propuestas en positivo", como considera que hace su formación, y aseguró que no se ve con "claridad" en el caso del PSOE de quien consideró que puede tener una "agenda oculta o pactos oscuros". "La izquierda no dice nada, porque no tiene nada que decir o porque tienen una agenda oculta o pactos oscuros", afirmó el dirigente popular en declaraciones después de mantener una reunión con los coordinadores provinciales y regionales de la campaña electoral. "No queda claro lo que quieren hacer otras fuerzas políticas y tienen que decirlo", aseveró. Fernández Mañueco manifestó que sólo conoce dos propuestas de la oposición: subir los impuestos e "insultar" al Partido Popular, pero añadió que no existe ninguna otra referencia por lo que concluyó que, en el caso del PSOE, "claramente debe tener algún pacto oscuro".