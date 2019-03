Científicos leoneses descifran los mecanismos que regulan el estrés

Un grupo de investigación del Área de Microbiología liderado por el profesor Luis M. Mateos, en colaboración con científicos de la Universidad Libre de Bruselas han publicado el trabajo "Structural snapshots of OxyR reveal the peroxidatic mechanism of H2O2 sensing" en la prestigiosa revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)'.

En la publicación se describe el mecanismo de acción de una molécula reguladora (denominada OxyR) que actúa como interruptor genético en las bacterias, permitiendo o impidiendo la expresión de otros genes. Los estudios publicados aportan un conocimiento relevante sobre los procesos que controlan el estrés oxidativo en bacterias y a su vez contribuyen a la comprensión de las posibles causas del envejecimiento celular en los seres vivos, incluidas nuestras propias células.