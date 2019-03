Cargos de Cs amenazan con ir a la Audiencia por los "pucherazos" en las primarias

,

Más de un centenar de militantes de Ciudadanos, algunos de ellos concejales y cargos locales y regionales del partido, aseguran que denunciarán ante la Audiencia Nacional las presuntas irregularidades en las elecciones primarias de la formación si en el plazo de una semana la dirección del partido presidido por Albert Rivera no las esclarece, según ha anunciado la Cadena Ser. Este nutrido grupo de afiliados se ha organizado desde que saltó a la luz el caso del supuesto pucherazo en las primarias de Castilla y León. Además, la noticia llega después de que el pasado viernes el propio Rivera defendiera la garantía de las primarias en su partido, en el ciclo de la Agencia Ical "Tus candidatos a fondo", en el que puso en valor la decisión del Comité de Garantías, en la que él no participa, con el recuento de los votos a petición de uno de los candidatos, Francisco Igea, que supuso la declaración de nulos 82 votos a Clemente y la victoria del médico vallisoletano.

El caso de Castilla y León levantó las sospechas en otras autonomías, tales como Madrid, Cantabria o Murcia, donde algunos de los candidatos que no vencieron en las respectivas primarias pidieron información adicional a la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos que dio por cerrados los casos al entender que no había anomalías. Estos militantes no se dan por satisfechos, por lo que han encargado un informe jurídico con el que aseguran que se demuestra que "la actuación llevada a cabo por las personas implicadas" podría suponer "un delito de falsedad documental, corrupción entre particulares, delito de revelación de secretos y daños informáticos", añaden a la Ser, para explicar que antes de presentar la querella dan una semana de plazo a la dirección del partido para que explique lo ocurrido.