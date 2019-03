Educación abre la segunda convocatoria de becas universitarias de este curso

La Consejería de Educación publicó el viernes la segunda convocatoria de ayudas al estudio para alumnos que cursen estudios universitarios de grado en las universidades de Castilla y León durante el curso académico 2018-2019, dotada con dos millones de euros. De esta cantidad, un millón está destinado a financiar la modalidad de residencia y otro millón a la de renta. El plazo de las solicitudes de las becas se abre hoy lunes 25 de marzo y se prolongará hasta el próximo día 22 de abril. La cuantía máxima por alumno para la beca de residencia ascenderá a 1.600 euros mientras que la de renta se limitará a 350 euros. Ambas modalidades son excluyentes entre sí, de modo que los estudiantes solo podrán solicitar una de ellas.

Podrán ser beneficiarios los alumnos que estén matriculados en alguna universidad pública o privada de Castilla y León durante el curso 2018-2019, cursen enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de graduado, licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, maestro, ingeniero técnico y arquitecto técnico y hayan resultado beneficiarios de una beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) para este curso.

Así, para optar a la modalidad de residencia los solicitantes deben acreditar la residencia fuera del domicilio familiar, estar matriculados de segundo y posteriores cursos y no haber recibido el componente de residencia de las ayudas del MEFP por no cumplir el requisito de rendimiento académico en el curso anterior. Asimismo, la renta familiar neta no podrá superar en el año 2017 los umbrales de 13.236 euros para un miembro computable; 22.594 euros, para dos; 30.668 euros, para tres; 36.421 euros, para cuatro; 40.708 euros, para cinco; 43.945 euros, para seis; 47.146 euros, para siete; y 50.333 euros, para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 3.181 euros por cada nuevo miembro computable.

Por otro lado, será requisito específico para optar a la modalidad de renta tener en el año 2017 una renta familiar neta inferior a 3.771 euros para un miembro computable; 7.278 euros, para dos; 10.606 euros, para tres; 13.909 euros, para cuatro; 17.206 euros, para cinco; 20.430 euros, para seis; 23.580 euros, para siete; y 26.660 euros, para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 3.079 euros por cada nuevo miembro computable.

Los estudiantes que deseen optar a estas ayudas deberán cumplimentar la solicitud a través de la aplicación informática disponible en el Portal de Educación o en la sede electrónica de la Administración y presentarla de manera presencial -en el registro de la Consejería de Educación o en cualquiera de los registros establecidos o de forma electrónica.

La resolución de la convocatoria se producirá en torno al mes de junio y, en todo caso, antes de los plazos máximos contenidos en la Orden de convocatoria.