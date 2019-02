La Junta apuesta por un "superdomingo" electoral para no duplicar gastos

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha considerado "razonable" aprovechar la fecha del 26 de mayo prevista para las elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo para celebrar también las elecciones generales y evitar así duplicar el gasto que supondría hacer los comicios en dos fechas diferentes. De este modo se ha pronunciado la portavoz de la Junta de Castilla y León a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ante las consecuencias de la no aprobación del proyecto de presupuestos del Estado para 2019 y el posible adelanto electoral de las generales que, previsiblemente, se conocerá hoy. Marcos ha hecho un llamamiento expreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que piense en los ciudadanos y en el país para que evite duplicar los "importantes gastos" que supone la celebración de unas elecciones. Marcos apostó así por el "superdomingo".

Por otro lado, la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, afirmó ayer que el rechazo parlamentario al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 es "una buena noticia" para la comunidad. Marcos destacó que la Junta ha acertado al no presentar un proyecto de ley de Presupuestos autonómicos para 2019, ya que la prórroga decretada servirá para no haber incurrido en un desfase entre lo que el Gobierno decía que iba a llegar en fondos y lo que finalmente ocurrirá, al no haber cuentas aprobadas.