El 21% de los castellanoleoneses se plantea emigrar por motivos laborales

El 21 por ciento de los castellanos y leoneses se ha planteado la emigración para mejorar su futuro o sus condiciones laborales a otras comunidades autónomas del país o al extranjero, aunque este porcentaje aumenta hasta el 49 por ciento entre las personas entre 26 y 35 años y se dispara hasta el 65 por ciento entre los jóvenes entre 18 y 25 años, según se desprende del último barómetro de la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León (Socyl).

El estudio, presentado ayer en Valladolid, también pone de manifiesto que el grupo de 36 a 50 años tendría en mente emigrar por motivos laborales en el 25,4 por ciento, pese a que es un colectivo con una posición socioeconómica más estable. En cuanto a la variable de sexo, los hombres parecen más decididos a salir ya que superan en 11 puntos porcentuales a las mujeres, con unos resultados del 26,5 frente al 15,5 por ciento.

El presidente de la Junta Directiva de Socyl, Ángel Martín, aseguró que el barómetro no aprecia diferencias entre el mundo urbano y rural pese a que la pérdida de población es uno de los principales problemas de la comunidad y uno de los factores que más influye en esta situación es la salida de personas en busca de un futuro más prometedor. Pese a la contundencia de estos datos, Martín manifestó que sería un "salto excesivo" relacionar estas respuestas con el deseo de un cambio de Gobierno en la Junta, que saldría de las elecciones autonómicas de mayo de este año. "La situación política y económica no acaba de convencer a los castellanos y leoneses pero parece que no hay una alternativa creíble entre los partidos políticos de la oposición", aseveró.

En cambio, existe un paralelismo entre las respuestas sobre la emigración por motivos laborales y la percepción de la situación económica de Castilla y León por parte de los ciudadanos. No en vano, solo un 13 por ciento de los encuestados la califica como "buena" o "muy buena". Por el contrario un 36,4 por ciento la considera "mala" o "muy mala". Además, la mitad cree que la situación es "regular".

Ángel Martín recordó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que la continuidad en el tiempo del Barómetro Socyl permite comprobar la comparativa en los últimos años. De esta manera, precisó que en 2017 creció la percepción positiva sobre la economía autonómica respecto al año anterior mientras que en 2018 se incrementaron, de nuevo, las perspectivas negativas, aunque sin llegar a los niveles de 2016.

Recuperar talento

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, espera que el Plan de Retención y Retorno del Talento en la Comunidad vea la luz en el mes de febrero. Del Olmo realizó este anuncio después de que un informe de la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León (Socyl) señale que dos de cada tres menores de 25 años de la comunidad se plantea la emigración para mejorar su futuro. En este sentido, la consejera ha apostado por hacer "más atractiva" Castilla y León para evitar la marcha de jóvenes.